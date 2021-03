SCH lâche la deuxième partie de "JVLIVS" feat Jul, Le Rat Luciano...

Le retour de SCH avec "JVLIVS" Tome 2.

par Team Mouv'

Considéré comme un classique du rap français par beaucoup d'auditeurs ( même si c'est avec le temps qu'on pourra vraiment l'affirmer ) , JVLIVS est surement le projet le plus abouti et travaillé de la jeune mais déjà folle carrière de SCH. Avec l'idée d'en faire une trilogie, le rappeur marseillais livre la deuxième partie ce vendredi 19 mars .

Un Tome 2 attendu comme jamais

Sûr de son talent et de sa force, après une année 2020 où il a tout réussi et s'est amusé comme jamais avec 13' Organisé, SCH, devenu une vraie tête d'affiche du rap français, a charbonné comme un dingue sur ce JVLIVS 2 pour faire aussi bien, voire mieux que le Tome 1 . En effet, il a expliqué qu'il avait passé 10 heures au studio par jour, pendant 1 an et demi sur ce projet pour trouver sa perfection avec ces 21 titres ( bonus inclus ) . Avant d'écouter cet album, on connait déjà les deux premiers extraits réussis : Marché Noir et Loup Noir, qui ne sont pas vraiment des formats singles ou plutôt des tubes, mais des morceaux profonds et juste incroyables . Peu de featurings, mais le S a quand même sollicité du beau monde en commençant par son "nouveau" pote Jul, une de ses idoles de jeunesse Le Rat Luciano et aussi Freeze Corleone .

Fini de parler, on vous laisse découvrir ce nouveau chapitre dans la carrière de SCH :

En plus de cet album, le S a voulu gâter ses gâtés avec un film sur l'univers JVLIVS.

Pour découvrir JVLIVS 2, les choses se passent sur Mouv' : écoutes, mixes et pack collectors à gagner, toute la journée du 19 mars .