SCH lâche 2 morceaux bonus de "JVLIVS" 2 feat le Rat Luciano et JuL

SCH régale son public avec deux inédits.

Plus d'un mois après la sortie de JVLIVS 2 qui cartonne comme jamais, SCH continue de faire plaisir à ses auditeurs avec un joli cadeau : 2 titres bonus .

Ici, c'est Marseille

En plus le S est du genre généreux et quand il lâche deux inédits, ce n'est pas avec n'importe qui : le légendaire Rat Luciano et le nouveau patron de Marseille : JuL . A partir de ce vendredi 23 avril, on peut donc écouter les titres bonus Tempête et surtout Fantôme feat le Rat et le J, l'un des trios les plus chauds de la planète Mars réunis pendant 4 minutes 6 . Pas d'ambiance festive à la Bande Organisée, mais un morceau bien sombre sur une prod de Stef Becker où les 3 rappeurs se complètent parfaitement . D'ailleurs, les acheteurs de l'album en précommande, ont déjà entendu cette dinguerie il y a plusieurs semaines déjà .

Régalez - vous :

En solo sur Tempête, SCH livre un morceau touchant qui boucle de façon incroyable ce tome 2 de JVLIVS .

Vivement le dernier épisode de la trilogie !