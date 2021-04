SCH : "je pourrais pas chanter les cocotiers et la plage, c'est pas ce que je vis"

Pour l'AFP, SCH a donné une interview durant laquelle il se livre encore un peu plus.

par Team Mouv'

Quelques semaines après la sortie de JVLIVS II, le S se fait un peu plus discret . Après avoir enchainé les critiques dithyrambiques et les résultats commerciaux impressionnants, le rappeur a pris son temps pour une interview accordée à l'AFP.

Au cours de celle - ci, le S revient sur le rapprochement naturel entre SCH et Julien, il explique : "SCH, plus le temps passe, plus c'est moi même si au début c'était un personnage fictif que j'ai créé . Aujourd'hui, il y a Julius, qui est devenu le SCH du début . " Quant à sa qualité d'écriture et à sa manière d'aborder le storytelling, SCH précise : "J'ai toujours écrit de manière narrative, je sais pas pourquoi, c'est ma façon d'écrire . Aujourd'hui ça se détache du truc très standardisé et j'en suis content . "

Toujours très proche du milieu dans lequel il a grandi, SCH explique qu'il a besoin de rapper un univers qu'il connaît, même si il y ajoute toujours une part de fiction . Rapper la plage et les cocotiers, ce n'est pas possible pour lui : "Je pourrais pas chanter les cocotiers et la plage parce que c'est pas ce que je vis . J'aime bien les cocotiers et la plage trois semaines par an mais sinon je suis attaché au milieu d'où je viens" .

