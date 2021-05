SCH : gagne ta place pour un concert unique depuis ta chambre d'hôtel

Greenroom présente une expérience concert unique que tu pourras kiffer depuis une chambre d'hôtel avec tes potes.

par Team Mouv'

Les concerts et les événements musicaux font leur retour au fil des semaines . Pour retrouver le chemin de la musique en live, Greenroom présente All We Need Is Live, un concept jamais vu .

Ce show qui réunira SCH, PONGO, MYD, PPJ, et le collectif Dure Vie composé de DJ internationaux, se tiendra l’Hôtel Dieu Intercontinental à Marseille et les gagnants pourront vivre les lives depuis leur balcon .

En effet, pour kiffer cette expérience en toute sécurité, les gagnants suivront ce show unique depuis leur chambre d’hôtel avec balcon, et par groupe de six personnes, tous du même entourage et tous testés PCR négatifs 72h avant l’événement . Afin de respecter le couvre - feu, tous les participants dormiront sur place .

Comment participer au jeu concours ?

Pour avoir la chance de faire partie des heureux gagnants de ce jeu concours, il faut tout d’abord être obligatoirement majeur puis se rendre sur ce lien en suivant les différentes étapes :

Crée ta team en utilisant le formulaire "Je crée une équipe" . Tu reçois alors un mail avec un code d'équipe à renseigner pour t'inscrire avec le formulaire "Je rejoins une équipe" . Complète alors l’équipe que tu viens de créer avec 5 autres personnes, en leur envoyant ce code et le lien . Croise les doigts pour être sélectionné . e . s ! Les équipes gagnantes complètes seront contactées par mail et par téléphone à partir du 8 juin . Le tour est joué ! Rendez - vous le 15 juin 2021 à partir de 17h à l’hôtel Dieu Intercontinental à Marseille pour vivre cet événement unique et gratuit .

