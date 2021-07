SCH et JuL décrochent un single de platine avec "Mode Akimbo"

Les gâtés des gâtés ont collaboré et donc évidemment, le platine est tombé !

par Team Mouv'

Voilà quelques semaines maintenant qu’SCH nous a dévoilé JVLIVS II, son dernier album si attendu . L’album tourne toujours autant et un premier single de platine vient déjà de tomber . L’album est déjà certifié platine depuis avril 2021 et a passé la barre des 150 000 ventes début juin .

C’est le J, c’est le S

Selon une information repérée par le média spécialisé Midi/Minuit, le Mode Akimbo de JuL et SCH est le premier titre de JVLIVS II à décrocher le single de platine . Pour un single, cette certification de la SNEP représente plus de 30 000 000 d’équivalents streams .

Le S dans l'actu

Au moment de la sortie de JVLIVS II, en mars 2021, SCH était l'invité de Céline, Fif' et Cefran dans l'émission Mouv' Rap Club . Il était venu parler de cet album si particulier et de l'impact qu'il voulait lui donner . Plus récemment, le S a enflammé la scène de GreenRoom postée à l'Hôtel Dieu de Marseille, entre deux parties de pétanque avec ses gâtés ! Ah, la vie d'artiste . . .