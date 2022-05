SCH et Hamza ont rappé l'inédit "Fade Up" au Zénith de Paris

Au Zénith de Paris de SCH, ce dernier a été rejoint par Hamza pour "Fade Up".

par Team Mouv'

Ce dimanche soir, SCH donnait son concert au Zénith de Paris. Au rendez-vous, plusieurs invités, dont Hamza, avec lequel il a réalisé deux titres.

Le concert de SCH à Paris, très attendu par les fans, a été explosif. Au programme, une arrivée en bateau, une scénographie incroyable et un beau lot d'invités, dont Soso Maness, Hamza et Mehdi Maïzi. C'est d'ailleurs à l'occasion de la présence de ces deux derniers que le Marseillais a réalisé le mythique titre Fade Up en featuring avec Hamza.

Un instant suspendu

Alors que le concert battait son plein, faisant vibrer les tribunes (notamment sur Bande Organisée, qui a secoué le Zénith comme jamais), Hamza a en effet rejoint le S sur scène pour interpréter leur titre commun, HS, sorti sur l'album Paradise en 2019. Mais c'est alors que Mehdi Maïzi est intervenu pour leur suggérer de réaliser le fameux Fade Up.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le titre n'est jamais sorti sur un album mais est bien connu des plus grands fans des deux rappeurs : Fade Up traîne en effet ici et là sur des plateformes comme Soundcloud, mais n'est jamais sorti officiellement (pour l'instant). Un moment fort, donc, où les deux musiciens se sont retrouvés dans une ambiance explosive pour réaliser cette performance dans l'extase générale.

Bref, un moment magique qui ne sera peut-être pas réservé aux quelques chanceux qui étaient au Zénith de Paris hier soir : on peut toujours espérer que le titre sorte bientôt, tant il plaît au public et s'accorde bien avec l'été.