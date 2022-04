SCH est "fini" ? Il répond à un internaute sur Twitter

Sur Twitter, SCH a répondu à un commentaire d'un internaute qui le dit "finito".

par Team Mouv'

Alors qu'il vient d'annoncer une date événement à l'Accor Arena de Paris le 24 mai 2023, dans plus d'un an, SCH s'est montré actif sur Twitter ce jour, en répondant à un internaute.

À l'occasion d'un tweet de Raplume pour l'anniversaire du S, un twittos a simplement commenté "finito". Et le message n'est pas passé inaperçu puisque l'auteur de Marché Noir a pris son téléphone pour lui répondre.

"On va bien rigoler en 2022"

Très sereinement, le S a simplement commenté "Retenez bien ce tweet, on va rigoler en 2022". Tout est dit, SCH semble annoncer du lourd pour cette nouvelle année. Un an après la sortie de JVLIVS II qui a explosé les scores, le rappeur marseillais pourrait nous indiquer l'arrivée d'un nouveau projet. Début janvier, il avait annoncé dans une interview accordée au Parisien qu'il bossait sur le troisième volume de JVLIVS. “Je travaille sur le troisième volet de JVLIVS et plein d’autres projets, pour m’aérer musicalement". Il nous reste plus qu'à patienter désormais. Mais le S semble sûr de lui avec ce message lâché sur Twitter. On a hâte.