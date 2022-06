SCH encense Bigflo & Oli : "ça déchire, j’aime trop"

SCH valide le travail de Bigflo & Oli.

Invité à juger le rap français chez GQ aux côtés de ses acolytes de Nouvelle école Shay et Niska, SCH n'a pas hésité à rendre hommage au travail de Bigflo & Oli.

"Ils remplissent des stades, tu vois c’est un truc de fou"

En pleine promo de la nouvelle compétition rap français produite par Netflix Nouvelle École, SCH, Nika et Shay, membres du jury, ont été invité par GQ pour juger les dernières sorties du rap français. Un exercice auquel ils se sont prêtés, sans langue de bois.

Après avoir visionné le clip du récent single de Bigflo & Oli intitulé J'étais pas là, les avis ont été pour le moins mitigés. Si d'un côté, Shay et Niska ne sont pas emballés par le style des deux frères, SCH a quant à lui, donné un avis beaucoup plus aiguisé à leur propos. En effet, le rappeur marseillais semble beaucoup plus ouvert à la direction des rappeurs toulousains. Une direction artistique qu'il a particulièrement loué en indiquant "Moi j'aime bien leur cohérence à Bigflo & Oli tu vois. Ils sont en adéquation avec leur discours et pour les avoir rencontrés plein de fois, il sont tellement good vibes".

Plus que cela, l'interprète de JVLIVS qui a récemment validé BB Jacques a également évoqué la possibilité d'un featuring "En vrai, moi je sais que dans la cohérence, je pourrais peut être pas immédiatement ou peut-être pas du tout collaborer avec eux dans le sens où je vais dans une direction et eux dans la leur mais je respecte leur direction et la simplicité qu'ils ont à amener les choses. Et ils remplissent des stades, tu vois c’est un truc de fou".

Des propos plus que flatteurs qui auront de quoi animer un léger espoir, chez les fans, d'une potentielle future collaboration entre SCH et ceux qui s'apprêtent à dévoiler leur prochain album Les autres c'est nous.