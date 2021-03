"JVLIVS II" de SCH disque d'or en 4 jours : il remercie ses fans

SCH signe un démarrage énorme avec son nouvel album "JVLIVS II" qui est déjà couronné d'un disque d'or.

par Team Mouv'

Incroyable mais vrai : JVLIVS II de SCH est déjà disque d'or. En à peine 4 jours, le nouvel album du S est couronné d'un magnifique disque d'or, pour plus de 50 000 ventes . D'ailleurs, ce résultat impressionnant n'est pas surprenant puisqu'en à peine 3 jours, il a réalisé le meilleur démarrage mid - week depuis PNL en 2019 .

Depuis la sortie de l'album, les critiques du public et des professionnels de la musique sont très positives . Dans les chiffres, SCH fait un bond énorme dans sa carrière par rapport à ses projets précédents . En première semaine, A7 s'était écoulé à plus de 12 496 exemplaires, Anarchie 20 153, Deo Favente 28 610, JVLIVS 27 647 ventes, Rooftop 25 135 et JVLIVS II déjà 50 000 ventes en moins d'une semaine .

Sur Instagram, le S a partagé une photo de son disque d'or en remerciant son public : "C’est incroyable et bien au delà de ce que j’imaginais alors merci à tous ceux qui y ont contribué et merci du fond du cœur pour l’accueil que vous lui avez donné . "

Dans le reste de l'actualité, SCH était de passage dans Mouv' Rap Club ce mercredi 24 mars et l'émission est disponible ici.