SCH dévoile le film "JVLIVS II : Le Jour d’Avant" avant la sortie de l'album

SCH fait monter la pression avec la sortie d'un film documentaire "JVLIVS II : Le Jour d’Avant".

par Team Mouv'

Comme il l'avait fait pour la sortie du tome I de JVLIVS, SCH accompagne la sortie de son nouvel album avec un nouveau film, intitulé JVLIVS II : Le Jour d’Avant, qui a été écrit et réalisé par Kevin Hilem . Contrairement au premier, celui - ci prend une forme de documentaire . Durant 15 minutes, le rappeur fait le point sur JVLIVS, et nous donne ton état d'esprit, à quelques heures de la sortie de cet album ultra attendu .

En plus de SCH, on retrouve plusieurs intervenants, ses collègues marseillais . On y voit Jul, Naps, L'algérino, Kofs ou encore Soso Maness, ou encore sa styliste . Tous disent ce qu'ils pensent de l'artiste, et de l'album qu'ils ont pu écouter en partie .

Au cours du film, SCH précise qu'il sait dans quelle direction il va aller avec le tome 3, et qu'il a beaucoup envie de faire évoluer le personnage de JVLIVS . "Je sais ou je veux finir avec JVLIVS, en prenant en compte les changements qui interviennent dans ma carrière, mais sans changer JVLIVS . "

En attendant ce nouvel album qui sortira le vendredi 19 mars, vous pouvez découvrir ce film ci - dessous .