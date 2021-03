SCH dévoile la tracklist de "JVLIVS 2" et ça s'annonce très lourd

À quelques semaines de la sortie de l'album, SCH dévoile la tracklist complète de "JVLIVS 2".

par Team Mouv'

Après nous avoir régalé avec Marché Noir, le premier extrait de JVLIVS 2, SCH dévoile de nouvelles informations sur cet album . L'opus est tellement attendu, que les fans scrutent tous les détails en attendant que le projet sorte, le 19 mars prochain . Et justement, pour faire patienter le public, le S vient de révéler le tracklisting de ce projet .

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux, on le voit dans un port industriel qui semble être le même que dans le clip Marché Noir. Il marche au bord de l'eau, et les crédits de l'album défilent sous nos yeux . Au programme de ce JVLIVS 2, 19 morceaux, ainsi que 2 titres bonus . Du côté des invités, on retrouve Freeze Corleone sur le morceau Mannshaft, Jul sur le titre Mode Akimbo, et Le Rat Luciano et Jul ( une seconde fois ) sur le morceau bonus Fantôme.

Tracklist