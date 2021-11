SCH défend la zumba : "je trouve qu’on rabaisse cette culture de musique"

Interrogé concernant la "zumba", SCH a tenu a prendre la défense de ce style très critiqué.

par Team Mouv'

SCH vient de recevoir un disque de diamant pour sa première mixtape A7 sortie en 2015. A cette époque, l'univers du rappeur d'Aubagne était très sombre, trap et mélancolique mais depuis le style du S s'est un peu plus ouvert.

SCH défend la zumba

Depuis la sortie du hit Bande Organisée, l'auteur de Marché noir expérimente de plus en plus un style plus dansants au tempo plus rythmé, plus communément appelé "zumba". Un style qui porte à débat dans l'univers du rap, entre ceux qui pensent qu'il ne rend pas hommage au rap originel et ceux qui estiment que sa popularité certifie un gage de qualité, beaucoup ne s'entendent pas concernant ce genre.

Interrogé, par GQ, à propos de ce phénomène dans le rap, SCH a tenu a le défendre : "La musique de chez nous, la musique de la calle, que le commun des mortels en France appelle 'zumba'. Et qui malgré tout, est la musique écoutée dans les ghettos. La musique de Marseille que 3/4 de la France considère comme de la 'zumba', c'est la musique que leurs jeunes, nos jeunes, tous les jeunes écoutent dans les fours, c'est la musique de la calle." Le membre de 13 Organisé a enchainé en disant : "Je trouve qu'on rabaisse cette culture de musique et qu'elle a pas sa juste valeur dans le monde du rap." "Au final c quoi le hip hop ? C'est un esprit de partage c'est un mélange de communautés qui se regroupent autour d'un art. et la 'zumba' elle réunit beaucoup plus aujourd'hui que certains autres genres musicaux et elle réunit les petits jeunes qui ont rien."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une opinion très tranchée de la part de SCH qui risque de ne pas mettre tout le monde d'accord, mais qui aura le mérite d'être assumée et argumentée.