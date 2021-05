SCH débarque sur TikTok et promet que ça va être le "cirque"

Le S débarque sur une nouvelle plateforme : TikTok.

par Team Mouv'

Les fans de SCH vont être heureux, ils pourront le suivre sur une nouvelle plateforme . En effet, le rappeur vient d'annoncer son arrivée sur TikTok, le réseau social spécialisé en vidéos courtes et particulièrement virales . Et pour cette annonce, il a posté sa première vidéo officielle sur son compte, en promettant qu'il allait mettre le "cirque" : "Mec c'est incroyable, salut à tous, j'arrive sur TikTok, on va faire le cirque les amis . "

Le S toujours dans l'actu

En plus de son arrivée sur TikTok, le S a toujours une actualité chargée avec la sortie récente de deux morceaux bonus de JVLIVS II, qui sont désormais disponibles sur les plateformes de streaming. ll s'agit des morceaux Tempête et Fantôme en featuring avec le Rat Luciano et Jul .

Et commercialement, JVLIVS II est toujours un grand succès, il a franchi le cap des 100 000 ventes en obtenant un disque de platine mi - avril .