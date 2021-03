SCH confirme qu'il aimerait bien collaborer avec Angèle, Shay...

Dans la Boîte à Questions de Canal+, SCH a évoqué être intéressé par un feat avec des artistes telles que Angèle, Shay, Poupie...

par Team Mouv'

Plus de dix jours après la sortie de son album JVLIVS II, SCH cumule les succès ! Disque d'or en seulement quatre jours, des chiffres de vente monstrueux, des validations à n'en plus finir . . . certains commencent à interroger le S sur la suite des événements. Et il se pourrait bien que cette suite des événements inclue un ou plusieurs feats avec des artistes féminines aux belles renommées. . .

Angèle ? Shay ? Poupie ?

C'est notamment dans la fameuse boite à questions de Canal que SCH a du répondre à des questions concernant son avenir musical . Après avoir réaffirmé la possibilité d'un album de variété et celle d'un featuring très prochain avec Julien Doré ( faisant d'eux le duo musical avec les plus beaux cheveux du game ) , SCH a du répondre à la question "la chanteuse avec qui tu te verrais bien faire un feat ?" . "Il y a beaucoup d'artistes que j'aime bien . J'aime bien Angèle, j'aime bien Shay dans son univers, j'aime bien Poupie__ . . . franchement, à voir !", a - t - il lancé .

Sur la radio Swigg, SCH avait déjà évoqué ces artistes il y a quelques jours . Une chose est sure, nombreux sont les fans qui souhaiteraient voir de telles collaborations arriver ! En témoigne la section commentaire du post de Canal + . . . On oublie pas que SCH et Shay feront tous les deux bientôt partie du jury de l'émission Rhythm + Flow, aux côtés de Niska !