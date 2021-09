SCH célèbre le million d’albums vendus en France

Le S a franchi un million de ventes d'albums en France.

par Team Mouv'

C'est plus que mérité, SCH a réalisé plus d'un million de ventes d'albums en France, en seulement 6 ans de carrière . Sur les réseaux sociaux, son label Rec 118 a partagé une vidéo dans laquelle on voit le rappeur d'Aubagne célébrer devant un mur rempli de certifications.

Riche d'une discographie de 6 projets ( 5 albums et 1 mixtape ), le rappeur marseillais âgé de 28 ans inscrit son nom au palmarès du rap français . Il fait désormais partie de cette élite qui a réussi à franchir le palier du million d'albums vendus .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

JVLIVS II cartonne

Avec la sortie de JVLIVS II en mars 2021, le S a franchi un cap énorme en réalisant des chiffres de ventes conséquents : 63 851 équivalent ventes en première semaine . Depuis, l'opus continue d'être écouté et a franchi la barre des 200 000 ventes, lui permettant d'être certifié double disque de platine .