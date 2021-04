SCH : c'est incroyable mec ses chiffres de vente pour "JVLIVS II"

Le succès SCH au rendez-vous avec ce nouvel opus "JVLIVS II".

par Team Mouv'

Le S domine les charts avec son album JVLIVS II. En plus d'être un grand rappeur, l'artiste marseillais SCH passe désormais le cap, en devenant l'une des plus grosses têtes d'affiche du game . Le S signe un démarrage énorme avec son nouvel album JVLIVS II couronné d'un disque d'or en à peine 4 jours d'exploitation .

Le succès SCH au rendez - vous et on en sait un peu plus sur ses chiffres de vente en deuxième semaine d'exploitation. Le S cumule 84 810 équivalent ventes soit 19 671 en physique, 63 778 en streaming et 1 361 en téléchargement :

Sur le projet on retrouve deux feats d'envergure : un avec son compère marseillais JuL et un avec Freeze Corleone dont le clip est sorti et à ( re ) voir ici :