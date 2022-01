SCH annonce un mystérieux projet exclusivement en NFT

Ce dimanche 23 janvier, SCH a fait la surprise en dévoilant une collaboration avec Pioneer.nft

Ce samedi 22 janvier, SCH faisait une mystérieuse annonce sur Instagram concernant un projet en NFT qui sera disponible ce 25 janvier.

Qui résistera à Némésis?

SCH a fait la surprise sur les réseaux sociaux ce 22 janvier dernier. Le rappeur a lancé un compte à rebours en story Instagram donnant rendez vous à ses fans le lendemain. Le S a également précisé "#NFT" et "#Némésis" révélant donc deux indices importants sur ce à quoi on pouvait s'attendre.

Ni titre, ni clip

C'est donc ce dimanche 23 janvier que l'on a pu apprendre la prochaine sortie d'un nouveau projet qui sera disponible en NFT dans quelques heures, une première pour SCH qui avait annoncé son intention de ne pas blaguer en 2022. D'après nos infos, il ne s'agit pas d'un titre ou d'un clip mais juste d'un partenariat en NFT.

Depuis plusieurs mois, nombre de rappeurs on fait des NFT un tout nouveau business et après Booba, c'est SCH qui en fait son nouveau terrain de jeu. Après avoir annoncé son alliance en story Instagram avec @Pioneer.nft dans ce projet "Parrain de @Pioneer.nft, on est dans le truc mec", le rappeur a balancé un mystérieux teaser dévoilant la date de lancement prévue pour le 25 janvier.

Celui qui a réalisé un des plus gros projets de 2021 avec son album JVLIVS II tient ses promesses et compte démarrer 2022 sur les chapeaux de roues.