SCH annonce son tout premier concert à Bercy !

Le S fera un concert à l'Accor Arena - anciennement Bercy - à Paris en 2023.

par Team Mouv'

Après avoir annoncé sa tournée JVLIVS TOUR 2022 de 15 dates partout en France, dont deux grosses dates évènements : le 23 février 2022 au Zénith de Paris et une à l'Orange Vélodrome de Marseille, le S annonce une date événement à l'Accor Arena de Paris le 24 mai 2023, dans plus d'un an.

Les places seront disponibles à la vente à partir du 2 février à midi, en exclusivité pour les abonnés Spotify, avant d'être en vente pour tout le monde le 4 février à midi.

Le S l'a annonce sur ses réseaux sociaux : "Mes scélérats, les places pour concerts au Orange Vélodrome et à l'Accor Arena seront disponibles en exclu pour les abonnés Spotify pendant 48h à partir du 2 février à midi. Hâte de vous retrouver en tournée, l'équipe ! Love sur vous."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et sinon, dans le reste de l'actualité, SCH s'est lancé dans les NFT il y a quelques jours.