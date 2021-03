SCH annonce la sortie d'un film pour "JVLIVS II"

Un jour avant la sortie de son album, SCH a annoncé la sortie d'un film en lien avec son projet "JVLIVS II".

par Team Mouv'

Le 18 mars 2021, une journée avant la sortie de JVLIVS II, le très attendu album de SCH, le suspens est à son comble . Après avoir balancé l'exclu Loup Noir, qui a retourné internet, le S s'apprête à nous offrir une toute dernière surprise avant l'album : un film sur JVLIVS II !

Mystère mystère

Tout a commencé le 17 mars à 6h du soir quand SCH a partagé un mystérieux lien sur ses réseaux sociaux . En cliquant sur le lien, les internautes sont arrivés sur une page YouTube qui indique que la première d'une vidéo titrée "JVLIVS II : Le Jour d’Avant" aura lieu le 18 mars à 18h. Il est aussi indiqué qu'il s'agit d'un "un film en partenariat avec SNIPES, écrit et réalisé par Kevin Hilem" . Mais pour ce qui est du type de film. . . le mystère reste complet .

Comme on pouvait s'y attendre, les hypothèses vont bon train dans la section commentaire . "C'est un documentaire pour expliquer la réalisation de l'album", lance un internaute . "C'est quoi, un court - métrage ou l'album ?" questionne un autre . Ce qu'on peut tout de même noter, c'est que dans la légende de la vidéo, SCH fait des remerciements et notamment à L’Algérino, Jul, Kofs ( qu'on retrouvait dans Marché Noir ! ) , Naps et Soso Maness . . . Parmi eux, seul Jul figure apriori sur la tracklist. Cette vidéo offrira donc logiquement quelque chose de plus par rapport à l'album . . .

On a hâte d'être à 18h pour avoir le fin mot de l'histoire, d'autant plus quand on sait à quel point SCH soigne à la fois ses visuels et la story line des projets JVLIVS. Si vous êtes passez à côté, un article au sujet de son dernier clip Marché Noir, issu de JVLIVS II est disponible juste ici :