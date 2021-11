SCH annonce la sortie d'un coffret collector pour la saga "JVLIVS"

Un coffret collector de la saga JVLIVS de SCH sera disponible le 3 décembre.

par Team Mouv'

Avis aux collectionneurs : SCH vient d'annoncer la sortie d'un coffret collector pour les albums JVLIVS, disponible dès le 3 décembre.

On parie qu'il sera sous beaucoup de sapins... le coffret collector JVLIVS, dont SCH vient d'annoncer la sortie sur les réseaux sociaux, promet déjà un gros succès. En effet, le rappeur marseillais vient de teaser la sortie d'un coffret regroupant les deux albums de la saga JVLIVS, marquante aussi bien pour l'artiste que pour la scène rap marseillaise et française.

SCH au sommet du game avec JVLIVS

En effet, les JVLIVS, dont le premier album est sorti en 2018 et le deuxième en 2021, sont deux projets acclamés par les fans de l'artiste. Le premier est certifié disque de platine, et le second disque d'or en seulement quatre jours, un exploit : c'était à sa sortie en mars 2021 le meilleur démarrage dans le rap français depuis PNL en 2019.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

SCH revient fort ces derniers temps, avec plus apparitions dans les médias, notamment pour l'annonce de sa tournée en 2022. Le rappeur du 13 a multiplié les collaborations, comme avec PLK sur Enna Boost ou sur l'album du Classico Organisé, qui lui a valu d'apparaître dans le clip du même nom. Troisième artiste le plus écouté sur Spotify cette année, SCH a su être efficace aussi bien en collab qu'en solo.

On peut être sûrs, donc, que la sortie de ce coffret fera un carton, surtout à l'approche des fêtes... même si les plus motivés ne devraient pas attendre le 24 décembre.