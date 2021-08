SCH : "A7" est la mixtape la plus vendue de l'histoire du rap français

Avec "A7", SCH marque le rap français pour la mixtape la plus vendue de l'histoire du rap français.

par Team Mouv'

L'année 2021 est très belle pour SCH . D'abord grâce à JVLIVS II, qui s'est écoulé à plus de 190 000 exemplaires et qui est l'album le plus vendu de l'année, et aussi grâce à son premier projet, A7.

Sorti le 13 novembre 2015, A7 est officiellement la mixtape la plus vendue de l'histoire du rap français. Comme le souligne Kultur, l'opus s'est écoulé à 450 000 exemplaires, en presque 6 ans d'exploitation . Porté par des gros singles comme Champs - Elysées ou Fusil, A7 est la première carte de visite officielle du rappeur d'Aubagne .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

SCH bientôt de retour avec Soprano

SCH sera présent sur le nouvel album de Soprano, prévu pour le 3 septembre prochain . Sur cet opus, le 15ème track sera un hymne marseillais. Intitulé Planète Mars 2021, le titre réunira Soprano, SCH, Jul et Alonzo .