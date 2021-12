SCH : 13ème personnalité française la plus influente du monde selon Vanity Fair

SCH est, selon Vanity Fair, la 13ème personnalité française la plus influente du monde.

par Team Mouv'

Après une année très mouvementée pour le rappeur marseillais SCH, il termine l'année en beauté ! Il est nommé 13ème homme français le plus influent par le magazine Vanity Fair.

Une année en or

En plus d'être l'un des français les plus influents, son album JVLIVS II est le deuxième album le plus streamé en 2021 le rappeur est le troisième artiste le plus écoutés de cette année.

SCH totalise plus de 1,5 millions de ventes dans sa carrière, ce qui explique bien l'ascension mondiale du rappeur d'Aubagne. Entre A7 qui est la mixtape la plus vendue dans le rap français, ses disques et singles d'or seulement cette année, SCH a fait sa place dans les meilleurs en France.

En tout cas, on comprend que SCH soit dans les personnalités les plus influentes du monde avec cette carrière déjà au sommet !