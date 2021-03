Fonky Family : Sat célèbre les 20 ans d'"Art de rue" et remercie les fans

Le 27 mars, Sat l'Artificier a célébré sur Twitter les 20 ans de l'album mythique de la Fonky Family, "Art de Rue".

par Team Mouv'

Il y a 20 ans, en 2001, sortait l'album cultissime de la Fonky Family, Art de Rue. Il s'agit du second album de ce groupe mythique formé en 1994 à Marseille et composé notamment de Sat l'artificier, le Rat Luciano, Don Choa, Menzo, Pone et Dj Djel . Le 27 mars, c'est Sat qui a célébré sur Twitter l'anniversaire de l'album qui symbolise la période où la FF était à son apogée, selon Genono. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les fans ont été au rendez - vous .

Jusqu'au bout Art de rue . . .

"20 ans ! Il y a 20 ans, jour pour jour, sortait notre album Art de Rue . 'Dédié à ceux qui pratiquent et ceux qui aiment ce putain d'art de rue'" a écrit Sat sur Twitter, rapportant un passage du tout premier morceau du projet éponyme . Car cet album, c'est avant tout un hommage aux acteurs de l'art de rue au sens large : "ceux qui dansent sur la piste, sur la pierre ou à la zon' . Ceux qui mixent, ceux qui parlent sur la zic et ceux qui taguent sur le fourgon" .

Deux jours ( et 6,7 K de likes ) plus tard, Sat a tenu à remercier les fans pour le grand nombre de retours reçus via un nouveau tweet . Dans son post, l'Artificier fait en sorte de placer les titres de cinq titres issus de l'album : Art de Rue, On respecte ça, Dans la légende, Histoire sans fin et Mystère et suspenses, pour un résultat plein de nostalgie .

Dans les réponses au premier tweet, on sent effectivement toute l'émotion provoquée par cette annonce . Des internautes de toutes les générations n'hésitent pas une seconde à partager ce que cet album a représenté pour eux, lâchant anecdotes et remerciements en nombre . 20 ans plus tard, l'influence de l'album Art de Rue se fait encore bien sentir .