Sam's sur PNL : "Ils font du rap pour les leurs mais diffusé à la France entière"

Sam's a déclaré lors de sa promo que PNL "font du rap pour les leurs mais diffusé à la France entière".

En pleine promotion de son prochain album Inspiré d’histoire ( s ) vraie ( s ) le rappeur d'origine sénégalaise a donné son avis sur certains classiques du rap français .

PNL : "Ils ne changent pas"

Face cam pour un format de GQ le rappeur/acteur devait réécouter des morceaux iconiques du rap français et donner ses impressions . Interrogé sur des groupes mythiques tels qu'IAM, le 113 ou encore Ideal J, Sam's a également fait face à des artistes plus récents comme Sneazzy, Kaaris ou encore PNL. Très élogieux envers tous les rappeurs, l'interprète de Mastar l'a d'autant plus été avec les deux frères . Evoquant leur singularité il a notamment déclaré : "ils ont une évolution mais ils font rien comme personne__". L'ancien footballeur a insisté sur la capacité du duo à ne pas changer de cap et toujours garder la même ligne directrice : "ils auraient pu, avec le succès déroger à la règle une fois" mais "c'est la où tu vois qu'ils ne changent pas" .

Sam's a également profité de ce format pour rendre hommage à DJ Mehdi, ancien membre de la Mafia K'1 Fry et du 113, disparu en 2011 : "c'est un précurseur, c'est un des mecs qu'on pourra remercier" .

L'album arrive

Depuis son album studio Dieu est grand paru en 2015, le rappeur de Bordeaux n'a pas sorti de long projet . Il a quand même sorti son EP Deus Ex Machina en début d'année et deux clips dont un avec Benjamin Epps, pour nous faire patienter . Mais ce lundi 11 octobre Sam's a annoncé sur les réseaux la sortie de son nouvel album Inspiré d’histoire ( s ) vraie ( s ) pour le 5 novembre prochain . En attendant on peut le retrouver sur la compil de la BO de Validé .