Sam’s : "j’ai fini l’album à 98% et je suis assez content de mon travail"

Sam’s tweete que son album est fini à 98 % et qu'il est satisfait du résultat.

Sam's a . k . a Mastar dans la série Validé était bien occupé à travailler devant la caméra mais il reprend sa casquette de rappeur et annonce que son futur projet est presque prêt . On imagine que la sortie est imminente !

Un retour attendu 6 ans après son dernier album

Depuis son album studio Dieu est grand paru en 2015, le rappeur de Bordeaux n'a pas sorti de long projet . Il a quand même pensé à nous avec son EP Deus Ex Machina sorti en début d'année; le clip choc Pour quelques dollars de plus et T'as pas la ref en feat avec Benjamin Epps .

Mais les fans commencent à s'impatienter et attendent le futur album qu'il nous a bien teasé en mai dernier : "On revient fort cette année__, don’t worry".

Quelques mois plus tard, ce 31 aout 2021, il tweete et confirme que son album est achevé "à 98%" et avoue d'ailleurs qu'il est "assez content de ( son ) travail"__ . Du lourd en vue ?

Pour patienter avant la sortie du nouveau projet de Sam's, on peut se taper un fou rire en écoutant l'émission Good Morning Cefran dans laquelle le rappeur a mis l'ambiance !