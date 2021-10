Sam's dévoile les feats de son album dans un teaser avec Hakim Jemili

Dans un sketch hilarant, Hakim Jemili dévoile la tracklist du prochain album de Sam's.

par Team Mouv'

Sam's vient de dévoiler les feats présents sur son futur album, et il ne l'a pas fait n'importe comment : Hakim Jemili est au rendez - vous pour nous annoncer lui - même les collaborations de l'artiste .

"Mon gars Hakim Jemili m'a fait venir pour me parler d'un projet et ça ressemble étrangement au mien" : c'est comme cela que Sam's ironise dans la description de la vidéo qu'il a postée, ce dimanche 24 octobre, sur les réseaux sociaux . Le rappeur et acteur y figure en effet avec Hakim Jemili et Djimo, qui lui présente son futur album dans un sketch hilarant .

Gros casting au rendez - vous

Les deux acteurs de Validé sont réunis dans une salle pour travailler sur un projet : celui de Sam's . A cette occasion, les deux amis nous révèlent les collaborations du prochain album de Sam's, ainsi que son titre et sa cover . Le projet, intitulé "Inspiré d'histoires vraies", sera en effet disponible dès le 5 novembre, et est illustré par une très belle cover où l'on voit l'artiste traverser une vitre, sur le point de chuter .

Au programme de ce gros projet, un casting cinq étoiles que Hakim Jemili fait deviner par des petits dessins : on retrouvera en effet Niro, Guy2Bezbar, Frenetik ou encore Keblack, Naza, Dadinho Grand Corps Malade et Skreally Boy . Pour la "touche féminine", Aloïse Sauvage sera présente, et on retrouvera également Hatik, le collègue de Sam's dans Validé saison 1, que Hakim représente par des cheveux interminables .

Sam's, de son vrai nom Moussa Mansaly, vient de Bordeaux et s'est fait remarquer notamment grâce à la série Validé . L'artiste de 37 ans, qui rappe ses premières lignes à l'âge de 13 ans, a notamment joué aux côté de Grand Corps Malade dans Patients, développant ainsi une carrière d'acteur en parallèle de celle de rappeur . Depuis la sortie de validé en 2019 et son EP Deus Ex Machina, on n'avait pas pu profiter d'un nouvel album de Sam's : ce ne sera bientôt plus vrai .

Avec un casting en or et un teasing de qualité, le projet de Sam's s'annonce grand, et on va avoir du mal à patienter jusqu'au 5 novembre . . .