Sam's dénonce dans son clip "Pour quelques dollars de plus"

Sam's est de retour avec un inédit au clip choc.

par Team Mouv'

Ces derniers temps, Sam's a littéralement crevé l'écran aux côtés d'Hatik et du réal' Franck Gastambide dans la série Canal + Validé. D'ailleurs, avec Hatik, il a sorti le clip de son morceau extrait de la BO de la série intitulée FLK .

Niveau musique, le rappeur s'est fait bien discret depuis la sortie en 2015 de son album Dieu est grand . Il a récemment donné des nouvelles sur ses perspectives musicales solo et le rappeur acteur a annoncé l'arrivée d'un futur projet. De quoi espérer bien plus encore . . .

En effet, le rappeur de Bordeaux vient de sortir un nouveau single clippé intitulé Pour quelques dollars de plus qui reprend l'instru de Pour une poignée de dollars d'Idéal J à la sauce 2021 . Sam's nous offre un clip choc et fidèle à lui même, il est dénonciateur et évoque les violences policières. On vous laisse juger et regarder par vous - même juste au dessus .

À la fin du clip on peut voir le carton "Inspiré de faits réels" xx/xx/21, Sam's nous donne peut être le nom de son futur projet ? En tout cas, on suit ça de très près .