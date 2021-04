Sally invite Kanis, Chilla, Alicia, Joanna et Vicky R sur le clip "SHOOT"

La rappeuse Sally est entourée de Kanis, Chilla, Alicia, Joanna et Vicky R dans le nouveau clip intitulé "SHOOT".

par Team Mouv'

Discrète depuis la sortie de son premier EP PYAAR en novembre 2019 et son superbe clip Quand je veux je peux en 2020, Sally revient en force avec un excellent clip pour le titre Shoot. Accompagnée de 5 autres étoiles montantes du rap/RnB français, elle nous livre un visuel divertissant et magnifiquement réalisé par Léonie Violain.

Connexion incroyable !

Sur l'instrumentale signée Banga ( très habile avec l'afrobeat ) les 6 artistes partent en virée nocturne et se déchaînent entre amies . Avec un refrain hyper entraînant et efficace, Shoot est un titre très réussi et maitrisé . C'est aussi une connexion 100% féminine, ce qui est plutôt rare dans le rap game français ! Cette initiative a fait plaisir au rappeur A2H qui leur a envoyé de la force sur Twitter . "Il faut des millions de vues sur ça" écrit A2, "Les frangines vous ont montré que vous avez encore du taf à fournir messieurs" :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mais qu'attend TikTok ? !

Le clip est dispo depuis le 22 avril et l'énergie circule parfaitement entre les artistes, aussi bien à l'image qu'au microphone . Avec leurs individualités respectives Sally, Kanis, Chilla, Alicia, Joanna et Vicky R donnent beaucoup de relief à ce son riche en couleurs et en ambiance . D'ailleurs, comme l'a relevé un fan de Sally sur Twitter, ce Shoot est le son PARFAIT pour le réseau TikTok . . . affaire à suivre ? La rappeuse est plutôt pour :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix