Saïd Taghmaoui violemment agressé à Los Angeles, Booba réagit

Alors que l'acteur Saïd Taghmaoui a été victime d'une violente agression, Booba s'est moqué de sa mésaventure sur les réseaux.

par Team Mouv'

Il n'y a rien de drôle, mais B2O aime parfois s'amuser du malheur des autres . . . Alors que l'acteur franco - marocain naturalisé américain Saïd Taghmaoui se remet d'une très violente agression dans les rues de Los Angeles, le Duczer s'est moqué de sa mésaventure en re - postant une vidéo sur Twitter, son terrain de jeu favori .

Un vol de montre qui tourne mal

Saïd Taghmaoui apparait mal en point dans la vidéo qu'il a partagé sur ses réseaux . Visiblement, son agresseur aurait tenté de lui arracher sa montre et l'acteur présente une grosse plaie sur l'avant bras . Choqué par son agression, il explique à sa communauté avoir perdu beaucoup de sang et confie se sentir au plus mal . L'acteur a eu peur pour sa vie et c'est bien normal car les drames arrivent très vite dans ce genre d'agressions .

Booba se marre

Cette scène a visiblement beaucoup amusé Booba ( pour le coup, c'est vraiment déplacé comme réaction ) qui profite de son temps libre de jeune "retraité" pour squatter les réseaux sociaux et troller la terre entière . Le D . U . C s'est empressé de re - partager la vidéo en y ajoutant ses petits commentaires : "Sois digne Saïd ! ! ! Au pire déménage fréro, petit penthouse à Marly Gomont . . ." s'amuse le retraité . . .

La "street - cred"

Booba a également partagé une extrait d'une interview dans laquelle Saïd Taghmaoui se revendiquait "de la rue" pour continuer de se moquer de son rival . "T’es un mec de la rue en France mais t’es pas un mec de la rue à Los Angeles" s'acharne le D . U . C . Et pour terminer son rival, Booba a également partagé l'extrait d'une interview dans laquelle il raconte sa rencontre avec Saïd Taghmaoui un jour à Los Angeles alors que ce dernier aurait insulté le Duc . . . "J'aurais du filmer mais j'ai pas pensé, j'avais pas encore ce reflex" regrette le rappeur de Boulbi .

