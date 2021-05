Sadek se livre avec le clip de "Scottie Pippen"

Déter, le rappeur du 93 Sadek dévoile le visuel de "Scottie Pippen" dispo sur "Aimons-nous vivants".

par Team Mouv'

Trois ans après son dernier projet Johnny de Janeiro ( une éternité dans le rap game actuel ) , Sadek a dévoilé le 9 avril 2021 son cinquième album solo avec un titre rempli d'amour Aimons - Nous Vivants.

On l'aura longtemps attendu mais le rappeur de Neuilly - Plaisance nous a bien gâtés : 18 titres avec featurings de haut standing : SCH, Ninho, Kalash Criminel, Vald, Fianso, Heuss l'Enfoiré, Lacrim . . . sans oublier le légendaire Ali .

"Scottie Pippen" nouvel extrait clippé

Pour continuer la promo de son opus Aimons - Nous Vivants, Sadek a dévoilé le clip du morceau plébiscité Scottie Pippen, hommage au joueur de basket Scott Maurice Pippen dit Scottie Pippen modeste . Entre mélancolie avec une prod signée Symphony Dreams, égotrip et punchlines aiguisées, Dek offre un clip où il apparaît peu et nous raconte une histoire illustrée de manière fine et jolie sous la réalisation de Bien Vu .

Sadek était l'invité de Céline, Fif et Cefran dans Mouv' Rap Club, a voulu remettre les points sur les i . sur l'anecdote "Va braquer" . Son besoin de rapper, sa volonté d'explorer d'autres sonorités, son feat avec Ninho et SCH quand il a faillit "flinguer sa promo" et faire un gros son de zumba, son appréhension du rap comme nouvelle variété . . . .

