Sadek s'emporte contre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner

Sadek pousse un coup de gueule contre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner.

par Team Mouv'

Sadek est bien connu pour ne pas mâcher ses mots et n'a pas peur de vexer les internautes. Cette fois - ci il en avait gros sur la patate au sujet des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner . C'est sur Snapchat que le rappeur a lâché tout ce qu'il pensait à base de gros mots et de phrases choc .

"Tu fumes des triple filtrées"

Ce 17 juillet, le rappeur a reposté une vidéo de lui sur Twitter où il a mitraillé les personnes qui ne souhaitaient pas se faire vacciner . Ceux qui se reconnaissent dans ces propos sans langue de bois en prennent pour leur grade . La peur des effets du vaccin sur la santé est l'argument le plus populaire chez les réticents . Il tire à balles réelles et pointe du doigt l'hygiène de vie de certains qui bousillent leur santé au quotidien mais ont peur de la piqure . Le rappeur de Neuilly - Plaisance ne fait pas de quartier pour les fumeurs et ceux qui utilisent du protoxyde d'azote . Un gaz euphorisant dont l'usage n'est pas sans conséquences pour le cerveau . Il balance "Si encore tu prenais soin de toi", suivi d'un "Mon grand, tu fais des ballons, tu fumes du triples filtré" . Bien lancé, il ajoute : "Tu te fous du protoxyde d'azote dans le crâne" .

Les complotistes en sueur

Une autre catégorie de gens est lourdement critiquée par le rappeur : les complotistes . Sans pitié, il lance un "Réveille oit" et avec une pointe de cynisme "te vaccine pas t'as raison t'es le meilleur" . Il détruit dans sa story les idées des fans de théories du complot : "Arrête de faire le complotiste qui a percé le secret des templiers . T'as rien percé du tout" . Comme à son habitude Sadek ne fait pas dans la dentelle et ose même dire un "met - toi une corde au cou" . Pas d'autre solution pour Sadek, c'est sur un ton impératif qu'il dit : "vaccines - toi" .