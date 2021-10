Sadek prend la défense de Ninho face à Booba

Face au clash Booba x Ninho, Sadek prend la défense de ce dernier.

Alors que le clash Booba x Ninho prend de l'ampleur, une voix s'est élevée parmi les autres pour prendre la défense de ce dernier : celle de Sadek, qui n'a pas mâché ses mots pour soutenir Ninho .

Tout a commencé lorsque Maes, qui n'a pourtant rien à voir avec la dispute, a déclaré pour teaser son futur album, Réelle Vie, que celui - ci serait "le meilleur" . Provoquant ainsi les rappeurs dont des projets sont à venir, il a ainsi fait réagir Ninho, en pleine préparation de son futur album. NI a ainsi répondu - non sans ironie - à Maes en story Instagram, lui assurant : "je t'aime mon frère mais avis au reste du temps mon album sera le meilleur de tous les temps" . Un combat d'ego entre deux amis du rap game, qui faisait jusqu'alors rire leurs followers .

Booba rentre dans la dispute

La situation a pris un autre tournant lorsque Booba, qui ne loupe jamais une déclaration dans le monde du rap, a décidé de s'en mêler . Loin de l'esprit bon enfant qui régnait alors, Le Duc s'est fendu d'une énorme pique envers Ninho en écrivant à celui - ci publiquement :"tu fais un peu trop le fou à mon goût, ça m'agace" ._C'est la douche froide : la toile s'enflamme aussitôt, et Booba ne s'arrête pas là, ajoutant "_moi je te dis, tu vas te faire éteindre . Ce que Maes rappe, il le vit, pas comme toi . On sait même pas si t'as déjà fait une GAV . Et ça n'engage que moi, Maes n'a rien à voir avec ce post" .

Sadek défend Ninho

Ninho, pour l'instant, n'a pas répondu à ses attaques; ni même Maes, qui est resté silencieux . En revanche, beaucoup de twittos ont pris la défense de NI, et parmi eux, Sadek. Ce dernier, en clash avec Booba depuis plusieurs mois, n'a pas loupé l'occasion de tailler B2O. Il s'est ainsi positionné en soutien de Ninho, s'adressant à Booba : "t'es con ou quoi ? ( . . . ) Ninho c'est plus un p'tit, c'est le chef de tout le monde ( . . . ) réveille - toi, Ninho c'est Ninho trou du cul" ._Sadek poursuit et développe : "t'es dégoûté ( . . . ) [SCH](https://www.mouv.fr/personnes/jul),_ il rappe mieux que toi, mieux que moi;Ninho il rappe mieux que toi, mieux que moi, Jul il fait de la meilleur musique que moi, que toi"__ . Il conclut ainsi "c'est pas toi qui décide, c'est le peuple", évoquant les ventes d'albums des différents rappeurs .

Pour Sadek, Booba crée _"tous les jours un clash, tous les jours un truc"_pour se faire remarquer . Et il est vrai que plus le temps passe, plus Le Duc se mêle à des polémiques en clashant à la pelle la scène rap française . Pour certains, ces piques à répétition et l'esprit critique de B2O commencent à devenir trop, et le décrédibilisent même . Pour d'autres, Booba est un fin critique .

Un clash qui risque de ne pas s'arrêter là : la rivalité entre Booba et Sadek étant pleine de coups francs et de revers, et le nombre de rappeurs impliqués étant inhabituellement élevé, on va peut - être avoir le droit à une suite dans cette dispute qui vient de commencer et se complique déjà .