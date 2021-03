Sadek lâche la date de sortie de son nouvel album et un clip

Sadek annonce que son album "Aimons-nous vivants" sortira pas plus tard que le 9 avril et balance son clip "Aller-retour" !

par Team Mouv'

Le 11 mars, Sadek a fait une double annonce à ses fans ! Non seulement il a indiqué balancer le clip Aller - retour mais il a aussi et surtout annoncé que son album Aimons Nous Vivants sortira le 9 avril. Après avoir teasé le "meilleur album de sa carrière", cette info concrétise l'arrivée d'un projet ultra attendu . Et le clip qui accompagne cette annonce renforce notre impatience .

La vidéo s'ouvre sur un Sadek au volant de sa voiture, la radio allumée qui diffuse des annonces ultra anxiogènes par rapport à une pandémie désastreuse ( un air de déjà - vu vous dites ? ) . Très vite, on comprend qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle pandémie puisqu'elle transforme les gens en zombie, et on dirait qu'un sacré paquet de la population est déjà atteint .

Un clip fort en émotions qui prépare le terrain pour le 9 avril

Après quelques achats au péril de sa vie, Sadek tente de retourner dans son appartement . Mais la route est semée d'embuches et on assiste à des scènes dignes de jeux vidéos où le rappeur de Neuilly - Plaisance repousse les zombies ( plus vrais que nature ) un à uns . Une fois chez lui, on le retrouve dans une cabane entrain de lire une histoire à son fils et de lui donner quelques leçons de vie . Les zombies n'étaient - ils que les personnages de l'histoire racontée par Sadek à son fils ou étaient - ils une menace bien réelle ?

"Tous les jours, j'les traumatise, et j'le fais en chantant", porté par une instru tout en douceur, l'artiste nous a emmené pour un petit tour en plein milieu d'un véritable film de science fiction qui est d'autant plus saisissant qu'il pourrait être la parodie de notre situation actuelle . . . On a qu'une hâte, être le 9 avril.