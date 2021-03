Sadek dévoile la tracklist de son prochain album avec plein de gros feats

Sadek vient de dévoiler la tracklist de son album à venir "Aimons-nous vivants" qui sortira le 9 avril.

par Team Mouv'

Début mars, Sadek nous dévoilait la date de sortie de son prochain album et un clip haut en couleur Aller - retour. Quinze jours plus tard, le rappeur originaire de Neuilly - sur - Marne nous balance la tracklist de l'albumAimons nous vivants, qui sortira le 9 avril . Et on peut dire qu'il y aura du beau monde de présent . . .

Une tracklist de folie . . .

"Je vous ai déjà dit que c'était mon meilleur album ?" répète ironiquement Sadek en légende d'un post Instagram où il nous partage la très attendue tracklist . Non seulement l'image est ultra soignée ( on y voit Sadek faisant son mythique pied - de - nez avec en fond, un immeuble dont les fenêtres allumées forment un coeur ) mais la liste des sons et les featurings qu'elle promet attirent l’œil encore d'avantage . Pas moins de 15 artistes seront présents sur Aimons nous vivants : SCH, Ninho, Fianso, Heuss l'enfoiré, Ali, Vald, Kalash Criminel, Rimkyus, Lacrim, Beezy, Les So, Likmus, Oussou, Da Uzi et Leto !

Une sacrée guestlist pour un projet de 20 titres ( dont deux bonus ) que Sadek a déjà plusieurs qualifié de meilleur album de sa carrière . On a très hâte de voir ça et on est pas les seuls ! Dans la section commentaires, les internautes expriment tous leur excitation face à l'arrivée très prochaine de cet album . "Banger sur banger, les feats avec SCH, Ninho et Vald vont être top classement", lance un fan .