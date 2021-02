Sadek annonce le "meilleur album de sa carrière"

Sadek tease la sortie du meilleur album de sa carrière, et revient sur la naissance de son premier enfant.

par Team Mouv'

Acteur, rappeur et même businessman, l'artiste de Neully - Plaisance dans le 93 vient en effet de faire une grosse annonce sur son compte Twitter . Dans un message plein d'énergie positive, il a annoncé à ses fans qu'il prévoyait de sortir le meilleur album de sa carrière, il est également revenu sur sa libération de prison et sur la naissance de son premier enfant .

Passage par la case prison

"Il y a un an jour pour jour, je rentrais en prison" explique le jeune papa dans son message Twitter . En effet, en 2020 Sadek avait été mêlé à une affaire de tabassage en règle et était entré en prison . Il avait d'ailleurs envoyé un extrait inédit dès sa sortie !

Sadek, père de famille !

"Aujourd'hui, j'ai eu mon premier enfant" poursuit le rappeur "j'ai une vie magnifique" explique t - il . A 29 ans, Sadek est un heureux papa, son premier bébé est né durant l'été 2020 . Cerise sur le gâteau, Sadek profite de toute cette énergie positive pour nous mettre l'eau à la bouche : "Je vais sortir le meilleur album de ma carrière, merci mon dieu . A ce soir 00h__ . " Fin 2020, il avait déjà prévenu que l'album en préparation serait très lourd.

Une exclu en attendant l'album

On ne sait pas pour l'instant quand est - ce que Sadek compte balancer son album tant attendu . Pour l'heure, on devra visiblement se contenter d'une petite exclu qu'il publiera ce 11 février au soir, probablement un extrait du projet ! En tous cas, on est heureux de voir Sadek dans un si bon jour .

Récemment, il avait poussé un petit coup de gueule contre Lil Uzi Vert et son diamant à 42 millions au milieu du front . . . "__Shoot, balayette lazer" proposait le rappeur . C'est connu, il faut pas énerver Johnny NININIUUUM !