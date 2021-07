S.Pri Noir : son dernier album "Etat d'Esprit" certifié disque d'or

L'album "Etat d'Esprit" de S.Pri Noir est maintenant disque d'or.

par Team Mouv'

S . Pri Noir est sur tous les plans cette année, entre ses featurings avec de nombreux rappeurs et son projet créatif Saison 999, voilà que son dernier album intitulé Etat d'Esprit vient d'être certifié disque d'or .

Inarrêtable sur sa lancée

Son dernier album Etat d'Esprit, sorti en avril 2020 est désormais certifié disque d'or . Ce projet rassemble des feats avec de nombreux autres rappeurs français : Leto, Laylow,Alpha Wann, Sneazzy, Dadju . 4Keus, Alonzo, Lefa, et Lyna Mahyem . S . Pri Noir a l'habitude de voir tout ce qu'il touche se transformer en or : son premier album _Masque Blanc est aussi certifié en mars 2019 ._On a déjà hâte qu'il nous annonce un troisième album !

Le rappeur parisien ne s'arrête plus, on le retrouve dans le dernier EP de Doums, sur le single Bombay en compagnie de Still Fresh, et sur le titre ensoleillé La Fragrance avec Mister You. Il continue aussi son projet appelé "Saison 999" où il s'est donné le défi de sortir un son clippé toutes les deux semaines . S . Pri Noir est un artiste ultra créatif et sait faire plaisir à ses fans qui lui rendent bien !