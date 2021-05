S.Pri Noir reprend X-Men, Hamza... en acoustique

Invité de "Fanzine", le format musical de Waxxx et C.Cole, S.Pri Noir interprète acoustiquement les titres qui l'ont marqué.

par Team Mouv'

S . Pri Noir fait progressivement son retour avec la sortie de plusieurs morceaux au fil des semaines . Après le très bon Hacienda, et Assermenté avec Mister You et récemment Savage feat Goya .

Pour notre plus grand kif, le rappeur a été invité par Waxx et C . Cole dans le nouvel épisode de Fanzine pour parler de sa carrière dans le rap game : comment il est tombé dans la musique, ses inspirations et bien évidemment il y a interprété des titres en acoustique .

S . Pri a donné des versions de ses titres La Nuit et Hacienda mais a surtout offert des reprises bien cool des morceaux Minuit 13 de Hamza featuring Christine and The Queens et le titre League Majeur d'Ill des X - Men.

S . Pri Noir productif et présent dans le game

Pour nous présenter son projet nommé Saison 999, le rappeur avait promis à son public qu'il comptait sortir des nouveaux sons tous les 15 jours jusqu'en juin et pour l'instant il tient le rythme . On a eu le droit notamment à AR avec Gazo, En Vrai avec DA Uzi, 7 Vies avec RK ou encore Juicy avec Sean .

Le rappeur a aussi dernièrement collaboré sur les projets de Lujipeka et Georgio. On le retrouve ainsi dans Putain d'époque avec Luji et sur le nouveau projet de Georgio sur le titre clippé Full Moon .