S.Pri Noir feat Still Fresh : direction l'Inde pour le clip "Bombay"

S.Pri Noir invite Still Fresh pour nous chanter l'amour dans son nouvel inédit de "Saison 999" intitulé "Bombay".

par Team Mouv'

S . Pri Noir continue son projet "Saison 999" . Depuis le début de l'année, le rappeur s'est lancé le défi de sortir un son accompagné de son clip environ toutes les deux semaines . Les morceaux sont progressivement ajoutés sur son dernier album Etat d'esprit, sorti en avril 2020, pour nous offrir une sorte de réédition .

Le rappeur parisien a décidé de finir en beauté sa saison avec son compère Still Fresh sur le morceau Bombay.

Sur une prod de Biggie Jo, les deux artistes envoient et chantent l'amour dans un sublime clip réalisé par Alan Cohen . Toutes les bonnes choses ont une fin et S . Pri termine en beauté sa série après nous avoir dévoiléSarah Connor, sa collab avec TayC sur Si tu savais et maintenant Bombay.

Du bon son pour t'accompagner l'été .