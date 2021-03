S.Pri Noir et Sean font équipe dans le clip orageux "Juicy"

S.Pri Noir a lâché le clip "Juicy" en featuring avec Sean !

par Team Mouv'

Cela fait maintenant plusieurs semaines que S . Pri Noir nous donne rendez - vous fréquemment pour un nouveau son clipé, dans le cadre de sa série Saison 999. Après un featuring avec DA Uzi et un autre avec RK, S . Pri nous revient avec un clip agréablement orageux en collaboration avec le rappeur Sean !

Une expérience phasante

On retrouve vite S . Pri Noir au volant d'une luxueuse voiture, de la fumée s'élevant du sol et enveloppant la scène . Cette ambiance vaporeuse nous suivra pendant tout le clip . Sean prend le contrôle en balançant un premier couplet qui nous envoie dans les étoiles . Et c'est commode puisqu'il semble s'adresser à une femme à qui il demande de danser "comme si tu venais de Venus".

On reste dans le thème avec S . Pri Noir qui, lui, souhaite visiblement emmener sa dulcinée sur Saturne. Le rappeur du 75020 réussit sans difficulté à allier un kickage en règle à l'atmosphère ultra détendue créée par la prod phasante . Portés par un visuel impeccable aux couleurs sombres et intenses ( violet, rouge . . . ) , on s'envole avec les rappeurs pour se retrouver bien vite sur un petit nuage .