S.Pri Noir et RK t'emmènent en virée dans le clip "7 vies"

S.Pri Noir vient de balancer le clip "7 vies" en feat avec RK, et ça vaut le détour !

par Team Mouv'

La période est riche en nouveautés pour les fans de S . Pri Noir. Après avoir dévoilé le concept "saison 999" ( une série de morceaux sortant tous les quinze jours ) et le clip En vrai feat DA Uzi le rappeur de Paris nous offre le clip du morceau 7 vies, en featuring avec le seul et unique : RK.

7 vies d'artiste

Pour leur collaboration, les deux rappeurs nous embarquent avec eux lors d'une virée alors que la nuit tombe . Après un tour en voiture, on arrive dans la cuisine d'un restaurant fermé où l'on apprécie un moment entre pote autour de plats qui mettent l'eau à la bouche . Plus tard, l'équipe se retrouve en studio pour une séance d'exception dans un décor ultra classe . En quelques minutes, ils nous donnent un avant - gout de la vie d'artiste.

"Vis cette vie juste un jour pour voir" : vu comme ils ont l'air de s'éclater, on aimerait bien ( d'autant plus si comme le titre l'indique ils en ont sept, comme les chats ) . Du côté de la musique, on part sur une instru planante sur laquelle les deux artistes enchainent les couplets et refrains tout en douceur . Un pari ultra réussi !