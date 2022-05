S-Crew vend 30 000 exemplaires de son nouvel album en 30 minutes

S-Crew : le nouvel album est déjà en rupture de stock.

À peine dévoilé, le futur projet du S-Crew est déjà sold-out et réalise un énorme score en l'espace de 30 minutes.

STRATOSPHERIQUE !

Petit rappel des faits. Le lundi 16 mai, des photos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des affiches postées indiquant "SZR 2001" (Seine Zoo Record 2001). Des éléments qui ont mis le feu à internet sur un possible nouvel album de Nekfeu ou de son groupe, le S-Crew qui a été formé en 2001.

Plus tard, un site internet, szr2001.com, affichant deux comptes à rebours, a commencé à circuler sur les réseaux. Le premier d'entre eux se terminait ce dimanche 22 mai à 22h22, quant au deuxième, il prenait fin ce lundi à 12h.

Ainsi, on a appris que c'était bien le S-Crew qui allait faire son retour et que le second compte à rebours correspondait à la mise en vente des précommandes du projet. Limités et numérotés les CDs ont été en rupture de stock seulement 30 minutes après leur mise en ligne. Le label dans lequel est signé le groupe, Panenka, a ensuite annoncé et officialisé l'exceptionnel résultat en twittant "30 000 albums vendus (France + Export)".

À titre comparatif, Orelsan a écoulé 15 000 exemplaires en 1 heure de ses éditions limités de Civilisation. Une comparaison qui montre l'incroyable exploit que vient de réaliser le groupe d'amis parisiens.