S-Crew : il n'y aura pas de version CD du nouvel album dans les magasins

Le prochain album du S-Crew ne sera pas disponible en magasin.

par Team Mouv'

Avis aux retardataires : il va être très difficile de vous procurer le prochain album du S-Crew...

Pas dispo dans les "bacs"

C'est l'un des retours les plus attendus de 2022. Le S-Crew va revenir avec un tout nouvel album intitulé SZR 2001. Un retour annoncé officiellement le 22 mai et qui a suscité un raz-de-marée. En effet, le lendemain de l'annonce, les précommandes étaient disponibles et celles ci ont été sold-out en l'espace de 30 minutes, validant ainsi la vente de 30 000 CDs.

Suite à ce succès, le label du groupe, Panenka, a décidé de remettre en vente les CDs pour une durée de 48h du vendredi 27 au dimanche 29 mai. Un évènement qui a été suivi d'une annonce : "La version CD de l’album ne sortira pas dans les bacs". Aucune chance de se procurer le fameux sésame autrement que sur le site.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Aujourd'hui, le dernier drop s'est clôturé et les précommandes ne sont plus disponibles. Il n'est donc officiellement plus possible de se procurer le prochain album du S-Crew en physique, mise à part à travers la revente entre particuliers, et à ce jeu là, les prix risquent de monter très hauts.