Rounhaa lâche l'immersif album "MÖBIUS"

Rounhaa sort son tout nouvel album, "MÖBIUS".

Il est l'heure pour Rounhaa de se faire un nom sur la scène rap francophone, et c'est bien ce qu'il compte faire avec MÖBIUS.

Rounhaa trace son chemin

La première signature du label de Disiz vient de sortir un nouveau projet. Son dernier en date remontait à novembre 2020. Depuis, Rounhaa s'est contenté d'envoyer quelques singles comme Dubaï ou encore le tout récent MUSIC SOUNDS BETTER WITH YOU.

Ce vendredi 6 mai, il dévoile donc MÖBIUS un projet composé de 12 titres et dans lequel on retrouve Gio, J9ueve et Khali en feat caché sur le titre BONBON&FLEUR. Aidé par le super travail des producteurs comme Abel31, BKH ou encore LucasV, Rounhaa envoie un projet très cohérent et dans lequel il montre l'étendue de ses talents d'écriture mais aussi d'interprétation.

Et alors qu'il y a quelques semaines nous vous dévoilions 10 bonnes raisons de miser sur le rappeur suisse, ce projet vous permettra certainement d'en avoir une supplémentaire.