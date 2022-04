Rounhaa annonce la sortie d'un nouveau projet

Rounhaa tease la sortie de son futur projet.

par Team Mouv'

Il est l'une des figures à suivre de la nouvelle scène suisse et s'apprête à enrichir son catalogue, Rounhaa est de retour.

RDV le 6 mai

La première signature du label de Disiz s'apprête à sortir un nouveau projet. Son dernier en date remonte à novembre 2020. Depuis, Rounhaa s'est contenté d'envoyer quelques singles comme Dubaï ou encore le tout récent MUSIC SOUNDS BETTER WITH YOU. Il y a quelques semaines nous vous dévoilions 10 bonnes raisons de miser sur le rappeur suisse, et bien certainement que ce projet vous permettra d'avoir un avis encore plus tranché.

Ce jeudi 21 avril, Rounhaa a donc envoyé la date de ce fameux projet. À travers une courte vidéo de 18 secondes postée sur les réseaux, l'auteur de Horion annonce donc : "J'ai eu peur de plein de choses mais j'ai pas eu peur d'avoir peur. Nouveau projet le 6 MAI 2022". La suite semble plus proche que jamais pour Rounhaa.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec cette nouvelle sortie, Rounhaa compte bien continuer à montrer ses qualités au public rap et amorcer, de belle manière, une carrière qui s'annonce très prolifique.