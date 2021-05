Roméo Elvis s'exprime sur les accusations d'agressions sexuelles

L’affaire remonte en septembre 2020 : une jeune femme accuse Roméo Elvis de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle se changeait dans une cabine.

par Team Mouv'

L'année 2020 fut compliquée pour le monde du rap français : des accusations d'agressions sexuelles ont pesé sur deux têtes montantes du game, à commencer par Moha La Squale dont l'affaire a été présentée devant la justice, et Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle par une jeune femme .

Une rencontre qui tourne mal

Elle s’appelle Sofia et était étudiante à Bruxelles au moment des faits . La jeune femme qui était fan du rappeur belge s’était rendue dans la boutique tenue par des amis de ce dernier et dont la marque y était également vendue . Ravie de pouvoir découvrir cette fameuse boutique, Sofia y essaie des vêtements jusqu'au moment où elle entend la voix de son artiste préféré . Ravie de ce heureux hasard qui lui permet de pouvoir rencontrer son idole, la jeune femme poursuit son shopping tout en discutant avec le rappeur : "C’était comme si je faisais les magasins avec un pote, il n’a pas la grosse tête . " avait - elle confié.

Un témoignage accablant

C'est en retournant en cabine que Sofia est agressée par Roméo qui l'a suivie :"Quand je re - rentre dans la cabine, je sens une présence derrière moi et je sens que c’est lui. Il entre avec moi dans la cabine et il ferme le rideau" . Comme elle le confiait à l'époque dans une interview accordée à StreetPress, Sofia assure n'avoir jamais invité Roméo à la rejoindre : "Et là, il arrive avec ses mains sur ma poitrine . Le mec est grand, il est imposant . " malgré son refus, "Il enlève ses mains et les met dans mon pantalon et sur mes fesses" puis "Je lui dis : “Tu fais quoi ?” Il a un déclic . Il arrête tout et sort . Comme s’il était en transe et qu’il venait de se réveiller . " avait - elle confié . Un témoignage qui avait fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux .

Des nouvelles excuses

Face à la tourmente médiatique, Roméo s'était fendu d'un communiqué sur son compte Instagram : de plates excuses qui avaient divisé les opinions . Une ligne de défense jugée trop passive pour certains, mais qu'il continue d'aborder sur le même ton . Dans une interview accordée ce vendredi 7 mai à Télérama, le rappeur belge reviens sur ces accusations et réitère que ses intentions sont tournées vers l'apprentissage de ses erreurs . Une “faute” dont il assure “avoir tiré des leçons”. Il assure dans l'interview : "Je voudrais que les gens entendent que j’ai compris ma faute__ . Je ne me sentais pas d’écrire un texte qui revienne sur l’affaire mais en même temps j’ai cette volonté d’assumer. " S'il maintient qu'il assume l'entière responsabilité de ses actes, il ne comprend toujours pas de l'acharnement subi par sa sœur Angèle et sa compagne qui avaient été les cibles des internautes qui leur demandaient des comptes .