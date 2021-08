Roméo Elvis et Lena Simonne se sont mariés

Le rappeur de Bruxelles vient de célébrer son mariage avec la mannequin Lena Simonne, en toute discrétion.

par Team Mouv'

Alors que ces derniers mois la pandémie de Covid - 19 avait empêché bien des couples de célébrer leurs noces, le rappeur bruxellois Roméo Elvis vient de franchir le pas ! Via des images postées sur son compte Instagram, il a partagé avec son public ce grand moment de bonheur .

" Just Maried "

Sur le compte Instagram officiel @elvis . romeo, l'interprète de Drôle de Question apparaît tout sourire au bras de sa mère ou entouré de ses amis . Mariage oblige, tout le monde est sur son 31 et pour être bien tranquille, Roméo a décidé de se marier à l'abri des regards indiscrets, dans un joli jardin . Devant une petite chapelle de pierre et sous un beau ciel bleu, Roméo et Lena se sont dit : oui ! Selon Voici, la scène se déroule à l’Hôtel de France et de Russie, situé en Dordogne .

Story de Roméo Elvis

Après la pluie, le beau temps

Entre le rappeur et la mannequin, l'amour dure depuis des années . En septembre 2020 Roméo Elvis avait été accusé d'agression sexuelle envers une femme témoignant via le hashtag # BalanceTonRappeur . La plaignante ( anonyme ) disait avoir été agressé sexuellement dans une cabine d’essayage et révélait des conversations privées avec le rappeur .

Ce dernier avait assumé sa faute grave, 8 mois plus tard, avant de présenter ses excuses. Mais le couple est solide, "Je me suis préservée grâce à mes amis, je me suis beaucoup rapprochée d’eux à cette période" assurait Lena Simonne à Elle, “J’avais mes proches, ma famille, et mon amour__ .”