Roméo Elvis sur les accusations d'agressions sexuelles : “avec ma sœur on en a parlé”

Invité de "Quotidien" sur TMC pour son retour musical, le rappeur belge Roméo Elvis a évoqué ses accusations d'agressions sexuelles.

par Team Mouv'

Après de plates excuses sur ses réseaux sociaux via un communiqué sur son compte Instagram, un long silence médiatique, Roméo Elvis est de retour en musique et assume la polémique et ses responsabilités dans cette affaire d'agression sexuelle datant de septembre 2020 .

Le rappeur belge a accordé une interview vendredi 7 mai à Télérama, et assume l'entière responsabilité de ses actes : une “faute” dont il assure “avoir tiré des leçons”. Il a également affirmé : "Je voudrais que les gens entendent que j’ai compris ma faute__ . Je ne me sentais pas d’écrire un texte qui revienne sur l’affaire mais en même temps j’ai cette volonté d’assumer. "

Une polémique qui a affecté sa sœur Angèle et sa compagne Léna qui ont été la cible des internautes .

Une mise au point avec sa sœur et sa compagne

Invité de l'émission Quotidien sur TMC ce mercredi 12 mai, Roméo Elvis est revenu sur l'affaire et ses conséquences sur ses relations avec sa sœur . En effet, interrogé à plusieurs reprises par Yann Barthès, le rappeur a déclaré : "J'ai fait une connerie, j'en suis conscient" .

Quant aux conséquences et rapports avec sa famille, le belge affirme en avoir parlé avec Angèle et sa compagne, féministes engagées : "Ma sœur, comme ma fiancée d'ailleurs, ce sont des filles engagées . C'est aussi pour ça que je les aime et que je les admire, même . Donc évidemment, avec ma sœur, on a parlé__ . Avec Lena, on a parlé aussi . Et on est au clair par rapport à ça . C'était important d'en parler" .

Le présentateur a essayé de creuser et de savoir s'il y avait eu de la casse dans sa relation avec Angèle ou encore si ça avait été chaud, ce à quoi le bruxellois a répondu : "Ça, ça nous regarde, c'est du privé mais tout va bien quoi" .