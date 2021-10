Rohff x SCH : il imagine un feat et c’est très lourd

Un beatmaker a imaginé une collaboration entre SCH et Rohff et le résultat est bluffant.

par Team Mouv'

En ce moment les bons mashups pleuvent pour notre plus grand plaisir : entre Nekfeu X Jorja Smith, ou le remix de Nekfeu avec Vald, Orelsan et Alpha Wann . Un producteur a imaginé la collaboration qu'on attend tous : Rohff et SCH !

Un résultat très très sale

Il y a quelques mois Rohff a balancé qu'il dirait pas non pour un feat avec le marseillais : "Moi je suis pour voyons ce qu’il en pense ?"__ . Les deux rappeurs ne se sont malheureusement pas retrouvés en studio mais un héros a pris le temps de produire ce featuring de rêve !

Ce 24 septembre 2021, le jeune beatmaker Raiden Wins a posté sur Youtube son remix nommé Classico qui cumule déjà plus de 75 000 vues . Il a réalisé un mashup de l'acapella de deux morceaux différents : pour Housni il a choisi le son Dr Dre et pour SCH le morceau Interlude . Le résultat est bluffant : le mélange des deux voix puissantes sur l'instru vénère se laisse écouter sans problème .

Au vu des commentaires les internautes ont l'air de valider le travail du producteur : "Propre encore ce mixage dans la playlist direct"; Sch et roh2f que dire ? Lourd le feat p * tain vivement le classico avec tt le monde"; Très très noir ! eh mais imaginez si ct vraiment réel ça serait comment les mecs?". On imagine même pas le délire et on espère que le S et Housni vont tomber sur le remix et partir en studio !