Rohff, Soprano, Alonzo… créent un hymne pour les Comores

11 artistes ont collaboré sur un hymne dédié aux Cœlacanthes pour la CAN !

par Team Mouv'

Alors que l'Europe vit au rythme de la Coupe d'Europe qui touche à sa fin, l'Afrique se prépare à célébrer la coupe d'Afrique des Nations ( CAN - 2021 ) à partir de janvier 2022 au Cameroun. Pour soutenir l'équipe des Comores, 11 rappeurs ont décidé de s'allier pour dédier un hymne à leurs joueurs . Parmi eux, on retrouve notamment Rohff, Soprano, Alonzo et bien d'autres . . .

Sortie le 9 juillet

Sur sa page Instagram, Rohff s'est montré très enthousiaste à l'idée de la sortie de cet hymne . Grand amoureux de ses îles d'Afrique de l'Est, l'ancien de la Mafia K'1 Fry a expliqué : "La patrie ! Sortie le 9 juillet__ . Gros titre dédié à notre équipe nationale comorienne pour la Can ." Le rappeur a posté ce message mardi 6 juillet 2021, le jour de la date de l'anniversaire de l'indépendance des Îles ( 6 juillet 1975 ) .

Joli casting !

Sur cet hymne intitulé La patrie, Rohff sera rejoint par Soprano, Alonzo, Says'z, Elams, Cheihkh MC, Goulam, Vincenzo, Fahar, Starce ou encore Samra . Sur le court extrait partagé par Roh2f, on peut entendre le début d'un instrumentale aérienne et planante . . . difficile d'interpréter ces quelques secondes de musique . En tous cas l'hymne s'annonce bouillant et plein d'énergie positive.

Rap français et Comores : l'histoire d'amour

En France, de nombreux excellents rappeurs ( présents ou non sur ce titre ) sont d'origines comoriennes. Récemment notre journaliste Genono nous avait même concocté une enquête complète sur les liens entre Rap Fr et les Comores.. . attention ça kick sec !