Rohff : son premier album "Le Code de l’honneur" bientôt dispo en streaming

Meilleure nouvelle pour terminer cette semaine : le premier album de Rohff débarque sur les plateformes de streaming.

Toujours fidèle au poste dans le rap game, Rohff va sortir son tant attendu 10ème album le 10 décembre prochain dont on connait déjà la cover.

Premier album, premier classique

En plus de cette chaude actualité, le rappeur du 9-4 a annoncé une nouvelle incroyable sur Booska-P : son premier album solo Le Code de L'honneur va bientôt arriver sur les plateformes de streaming : « Il va être disponible, c’est prévu, ça y est, c’est dans quelques jours". On aura donc cet projet avant la sortie de Grand Monsieur, histoire de se remettre en mode Rohff.

Sorti le 7 décembre 1999 (certains qui nous lisent, n'étaient même pas nés...), ce premier projet de ROH2F lui a permis de faire une entrée fracassante dans le rap français et de montrer tout son potentiel. Jeune et déterminé, il lâche des flows aiguisés sur ces 14 titres où il a invité du très beau monde : 113, OGB, Doudou Masta... A la prod, on retrouve le regretté DJ Mehdi sur deux morceaux : Appelle-moi Rohff et Apprends à Vivre, ainsi que Expression Direkt, le Gang Du Lyonnais et bien d'autres producteurs de talent.. Le Code de L'honneur réalisera d'ailleurs des très bons chiffres pour un jeune artiste indépendant : 10 000 ventes environ. Un tournant pour le jeune Housni qui lui permettra de signer chez Hostile Records et d'enchainer avec son 2ème album La Vie avant la Mort.

La suite vous la connaissez !